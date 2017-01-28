Спорт |

Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев занял третье место в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Дистанцию 12,5 км он преодолел за 32 минуты 45,7 секунд, допустив на четырех огневых рубежах четыре промаха.

Победителем гонки стал россянин Александр Логинов, который показал время 31 минута 46,2 секунды и допустил один промах. Второе место занял его соотечественник Евгений Гараничев.

Гонку преследования Расторгуев начал с четвертой позиции, которую он занял в пятницу после 10-километрового спринта.

Чемпионат Европы завершится 29 января.