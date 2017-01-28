Латвийский биатлонист завоевал бронзу на чемпионате Европы (3)
Спорт | 28 января 2017 года, 12:11
Латвийский биатлонист Андрей Расторгуев занял третье место в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в польском городе Душники-Здруй. Дистанцию 12,5 км он преодолел за 32 минуты 45,7 секунд, допустив на четырех огневых рубежах четыре промаха.
Победителем гонки стал россянин Александр Логинов, который показал время 31 минута 46,2 секунды и допустил один промах. Второе место занял его соотечественник Евгений Гараничев.
Гонку преследования Расторгуев начал с четвертой позиции, которую он занял в пятницу после 10-километрового спринта.
Чемпионат Европы завершится 29 января.
Всё равно 4 промаха - это очень много. С его способностью бегать - это мазохизм заниматься биатлоном, если он стрелять не умеет. В спринте он бы показывал лучшие результаты.
3
Ответить
дождались!!!
2
Ответить
Молодец, с допером Логиновым трудно бороться.
2
Ответить