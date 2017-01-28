Серена Уильямс победила сестру в финале Australian Open (5)

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Спорт | 28 января 2017 года, 12:25

Американская теннисистка Серена Уильямс выиграла Открытый чемпионат Австралии.

В финале турнира она одержала победу над своей старшей сестрой Винус Уильямс. Встреча, продолжавшаяся 1 час 21 минуту, завершилась со счетом 6:4, 6:4.

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Серена Уильямс выиграла Australian Open в седьмой раз в карьере. Всего для 35-летней американки этот титул стал 72-м в карьере на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Она одержала победу на 23-м турнире «Большого шлема», обойдя немку Штеффи Граф (22).

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Australian Open — первый в сезоне турнир «Большого шлема». Соревнования, общий призовой фонд которых превышает 36 миллионов долларов, проходят в Мельбурне с 16 по 29 января.

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Источник: Lenta.ru
Комментарии 5
леший2 часа назад
битва мутантов!----страшное зрелище====страшнее только клинтон с мадонной
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леший1 час назад
мужик сказал----мужик сделал!
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Andrey Ivanov1 час назад
Мужской финал в женской сетке. Круто!!!ЧО!!!
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