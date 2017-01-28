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Латвийский скелетонист Мартин Дукурс на этапе Кубка мира по скелетону, который прошел в городке Кенигзее в Германии, занял 6-е место, потеряв лидерство в общем зачете.

Победу праздновал россиянин Александр Третьяков, преодолевший дистанцию за 1 минуту 40,41 секунды.

Серебряным призером соревнований стал Юн Сон Бин из Южной Кореи, проигравший Третьякову всего 0,05 секунды. Третье место занял Александр Гасснер из Германии, уступивший 0,19 секунды.

Томас Дукурс занял 9-е место. На этом этапе братья показали худшие результаты в сезоне, сообщает nra.lv.

В общем зачете Кубка мира после шести этапов теперь лидирует Юн Сун Бин (1213 очков), Дукурс на втором месте (1212 очков), а третье место занимает немец Аксель Юнгк (1088 очков).

Следующий этап Кубка мира пройдет 3 февраля в австрийском Игльсе.

Напомним, 14 января братья Дукурсы показали лучшие результаты на чемпионате Европы по скелетону, который прошел в немецком Винтерберге.