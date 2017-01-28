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Латвийский скелетонист Кристс Нетлаус в субботу на Сигулдской трассе завоевал серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров, а еще один представитель Латвии Иво Штейнбергс стал четвертым.

Выиграл соревнования россиянин Никита Трегубов, который побеждает на юниорском чемпионате второй год подряд. Третье место занял еще один российский спортсмен - Евгений Рукосуев.

В женской конкуренции на чемпионате Европы победила россиянка Юлия Канакина, а представительницы Латвии Дарта Зунте и Эндия Терауда заняли шестое и седьмое место.