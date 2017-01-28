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Латвийские экипажи под управлением Оскара Киберманиса и Оскара Мелбардиса в субботу заняли соответственно пятое и шестое места на шестом этапе Кубка мира в Кенигзее (Германия).

Девятое место на этапе занял еще один латвийский экипаж под управлением Угиса Жалимса.

Победу на этапе одержал экипаж немца Йоханнеса Лохнера, на втором месте немец Франческо Фридрих, на третьем - американский пилот Стивен Холкомб.

Завтра на старт в Кенигзее выйдут экипажи-четверки.

Тем временем латвийские саночники Андрис и Юрис Шицсы, совершив ошибку во втором заезде на чемпионате мира в Иглсе (Австрия), лишились надежды войти в первую десятку лучших спортсменов.

Лучший результат среди латвийских экипажей-двоек показали Оскар Гудрамович и Петерис Калниньш - 11-е место. Шицсы заняли 13-е место, а экипаж Кристена Путина и Иманта Марцинкевича - 18-е.

После первого заезда Шицсы находились на восьмой позиции, но во втором заезде двукратные олимпийские призеры допустили серьезную ошибку и показали худший результат среди всех экипажей.

Чемпионами мира стали Тони Эггерт и Саша Бенекен из Германии. Второе и третье места также достались немецким саночникам - Тобиасу Вендлю и Тобиасу Арльту и Робину Йоханнесу Гоейеке и Давиду Гамму.