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29 января в заключительный день чемпионата Европы по биатлону 2017 в польском Душники-Здруй российская сборная в составе Ирины Старых, Светланы Слепцовой, Алексея Волкова и Александра Логинова завоевала золотые медали в смешанной эстафете на дистанции 2x6 + 2x7,5 км.

Российские биатлонисты захватили лидерство с первого же этапа, на котором бежала Ирина Старых. Безупречно отстреляв на "лежке" двукратная победительница ЧЕ-2017 в индивидуальной гонке и пасьюте, допустила промах на "стойке", но в итоге сумела не только обойти ушедшую вперед украинку Меркушину, но и привезти почти 10 секунд запаса стартовавшей на втором этапе Светлане Слепцовой.

Основная претендентка в состав сборной на предстоящий ЧМ в Хохфильцине по ходу дистанции удержала преимущество, к третьему этапу увеличив разрыв до 30 секунд.

Такой запас, которые обеспечили женщины, позволил Алексею Волкову и обладателю уже двух золотых медалей Александру Логинову довести гонку до победы, даже не смотря на допущенные на двоих 4 промаха.

На втором месте - представители Норвегии. И бронзовые медали завоевали украинские биатлонисты.

Отметим, что "золото" в смешанной эстафете стало для россиян шестой высшей наградой на прошедшем чемпионате Европы-2017. Накануне в супермиксте первенствовал дуэт Дарья Виролайнен и Евгений Гараничев. А ранее Ирина Старых и Александр Логинов завоевали по две золотых медалей в индивидуальной гонке и пасьюте.

В активе сборной также 4 "серебряных" и 3 "бронзовых" медали. Чемпионат Европы в Польши стал самым успешным для российских "стреляющих лыжников" в новейшей истории.

Кроме того, Александр Волков с семью золотыми медалями стал самым титулованным биатлонистом в истории чемпионатов Европы.