Спорт |

Экипаж-четверка прошлогоднего чемпиона мира Оскара Мелбардиса в воскресенье заняла седьмое место на шестом этапе Кубка мира в Кенигзее (Германия).

Второй латвийский экипаж под управлением Оскара Киберманиса занял 14-е место.

Двойную победу в соревнованиях одержали немецкие пилоты - Йоханнес Лохнер и Нико Вальтер, а третьим стал экипаж российского пилота Алексея Стульнева.

Как сообщалось, сенсационно для Латвии завершился предыдущий этап Кубка мира, который неделю назад проходил в Санкт-Морице, где четверка Киберманиса одержала победу, а Мелбардис завоевал второе место.