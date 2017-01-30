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Лучшим этапом чемпионата мира по ралли-кроссу прошлого сезона признаны соревнования на Бикерниекской трассе, сообщил представитель компании RA Events Янис Унбедахтс.

Прошедшие осенью в Риге соревнования были признаны лучшими на заседании комиссии Международной автомобильной ассоциации (FIA), пишет Kasjauns.lv.

Наблюдатели FIA посещали все этапы чемпионата и оценивали соревнования по семи критериям: безопасность, оборудование трассы, профессионализм сотрудников, работа организаторов и маркетинг.

Как рассказал директор компании RA Events, которая выступила организатором соревнований, Раймонд Строкшс, Латвия обошла многие европейские страны.

"Я горд, что общими силами мы получили высокую оценку, а также смогли обойти такие страны как Швеция, Великобритания, Франция и Норвегия", - отметил он.

Напомним, в октябре 2016 года на Бикерниекской трассе прошел первый этап чемпионата мира Neste World RX of Latvia.