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Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало на два года прыгунью в длину Ольгу Кучеренко, которая также была лишена серебряной медали чемпионата мира по легкой атлетике 2011 года. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики.

Чемпионкой мира 2011 года в прыжках в длину стала американка Бриттни Риз, тройку лучших замкнула представительница Латвии Инета Радевича. Таким образом, в связи с дисквалификацией Кучеренко на третье место поднялась Анастасия Мирончик-Иванова из Белоруссии, а Радевича стала серебряной медалисткой.

Между тем, Министерство образования и науки может запустить процедуру пересмотра размера премии, выплаченной Радевиче за достижения на чемпионате мира 2011 года.

Директор департамента спорта Минобразования Эдгар Северс пояснил, что в таких случаях, после получения и оценки соответствующего заявления от признанной спортивной федерации, вопрос о повышении размера денежной премии спортсмену и обслуживающему его персоналу направляется на рассмотрение Латвийского национального совета по спорту и, если совет принимает положительное решение, то и на рассмотрение Кабинета министров.

В 2011 году Радевича за третье место в прыжках в длину получила денежный приз в размере 5000 латов (7114,36 евро), в том числе 1000 латов (1422,87 евро) на уплату налогов. После получения соответствующего заявления можно начинать процедуру пересмотра размера премии, доплатив разницу между премиями за второе и третье места.

Ранее уже были случаи, когда в связи с изменением результатов соревнований размер премии пересматривался, добавил Северс.

Добавим, что завоеванная Радевич медаль стала первой для Латвии в истории мировых чемпионатов по легкой атлетике с момента восстановления независимости. Ранее медаль на чемпионате мира выигрывал только копьеметатель Дайнис Кула – бронзу в 1983 году в составе сборной СССР. А в 2015 году бронзу в коллекцию латвийской легкой атлетики добавила семиборка Инета Икауниеце-Адмидиня.