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Для латвийской легкоатлетки Инеты Радевичи новость о том, что после дисквалификации российской спортсменки Ольги Кучеренко она автоматически становится серебряным призером чемпионата мира 2011 года, стала неожиданностью. Об этом рассказала сама Радевича.

По ее словам, у медали нет цвета, намного более важным является признание со стороны близких.

«Это не так важно, еще в детстве я выступала не ради диплома или медали. Цвет медали не играет решающую роль в моей жизни, намного важнее тот момент, когда сын называет тебя вице-чемпионом мира. Когда сегодня я услышала это от него, я была тронута», - рассказала Радевича.

Напомним, Российское антидопинговое агентство дисквалифицировало на два года прыгунью в длину Ольгу Кучеренко, которая также была лишена серебряной медали чемпионата мира по легкой атлетике 2011 года.

Чемпионкой мира 2011 года в прыжках в длину стала американка Бриттни Риз, тройку лучших замкнула Инета Радевича. Таким образом, в связи с дисквалификацией Кучеренко на третье место поднялась Анастасия Мирончик-Иванова из Белоруссии, а Радевича стала серебряной медалисткой.

Министерство образования и науки Латвии заявило о намерении запустить процедуру пересмотра размера премии, выплаченной Радевиче за достижения на чемпионате мира 2011 года.