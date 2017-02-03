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Латвийский скелетонист Мартин Дукурс в пятницу на трассе в австрийском Иглсе одержал убедительную победу на седьмом этапе Кубка мира и вернул лидерство в общем зачете. Его старший брат Томас Дукурс занял седьмое место.

Второе место у россиянина Александра Третьякова, третьим был южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин.

В общем зачете Кубка мира после семи этапов теперь вновь лидирует Дукурс (1437 очков), второе место занимает Юн Сун Бин (1413 очков), третье - немец Аксель Юнгк (1280 очков).