Мартин Дукурс вернул лидерские позиции на Кубке мира по скелетону
Спорт | 3 февраля 2017 года, 21:35
Латвийский скелетонист Мартин Дукурс в пятницу на трассе в австрийском Иглсе одержал убедительную победу на седьмом этапе Кубка мира и вернул лидерство в общем зачете. Его старший брат Томас Дукурс занял седьмое место.
Второе место у россиянина Александра Третьякова, третьим был южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин.
В общем зачете Кубка мира после семи этапов теперь вновь лидирует Дукурс (1437 очков), второе место занимает Юн Сун Бин (1413 очков), третье - немец Аксель Юнгк (1280 очков).