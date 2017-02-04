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На этапе Кубка мира по бобслею и скелентоу в Иглсе (Австрия) прошли соревнования бобслеистов. В двойках у мужчин победили немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис.

Латвийский экипаж Оскарс Мелбардис и Янис Стренга заняли второй место, а замыкает тройку австрийцы Бенжамин Майер и Маркус Заммер.

Победили немцы Франческо Фридрих и Торстен Маргис. Из россиян лучшими стали Александр Касьянов и Алексей Пушкарёв, которые показали шестое время.

Немецкие бобслеисты Франческо Фридрих и Торстен Маргис стали победителями в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в австрийском Иглсе.