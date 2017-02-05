Латвийский парабобслеист Артур Клотс стал чемпионом мира (3)

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Спорт | 5 февраля 2017 года, 15:05

Латвийский парабобслейный пилот Артур Клотс в воскресенье на трассе в Санкт-Морице (Швейцария) стал чемпионом мира, сообщает Латвийская федерация бобслея и скелетона.

Клотс стал лучшим в сумме четырех заездов. Он опередил Лони Биссоне из Канады на 1,43 секунды, а третье место занял Кори Мапп из Великобритании.

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Восьмое место занял латвиец Арвилс Брантс, а 11-е - Анния Круминя, которая стартовала в соревнованиях для мужчин.

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Арвилс Брантс

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Анния Круминя

Спортсмена с победой уже поздравил президент Латвии Раймонд Вейонис.

"Высоких результатов можно достичь только при помощи силы воли, таланта, труда и умения преодолевать себя. Поздравляю Артура Клотса и латвийскую команду по бобслею!", - написал президент на своей странице в социальной сети Twitter.

В прошлом году Клотс завоевал на чемпионате мира бронзовую медаль, а Брантс стал вице-чемпионом.

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В чемпионате мира по парабобслею приняли участие 16 человек. Парабобслеем занимаются люди с повреждением спинного мозга и ампутацией ног.

Фото: Viesturs Lācis, Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF), facebook.com/bobslejs.lv, twitter.com/bobslejsLV

Комментарии 3
Ипать Идиотофф18 минут назад
Что тут можно сказать? Уважуха и респект ЧЕЛОВЕКУ. И остальным участникам - особеннно Аннии Крумине - огромный респект и самые горячие рукопожатия.
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кот8 минут назад
Конечно же респект,но и росмийских паролимпийцев нет на соревнованиях.
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шустрый11 минут назад
Перед ЭТИМИ спортсменами я снимаю шляпу.....всех благ.
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