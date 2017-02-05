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Латвийский экипаж-четверка под управлением пилота Оскара Мелбардиса в воскресенье одержала победу на 7-ом этапе Кубка мира в австрийском Иглсе.

Экипаж Мелбардиса с Даумантсом Дрейшкенсом, Арвисом Вилкасте и Янисом Стренгой стали первыми в первом заезде, а во втором заезде прибыли пятыми. Однако, несмотря на это, латвийской четверке удалось на 0,05 секунды опередить швейцарцев во главе с Рико Петером, и на 0,06 секунды - американцев с рулевым Стивеном Холкомбом.

Это первая победа Оскара Мелбардиса в сезоне, поскольку на пятом этапе Кубка мира в Санкт-Морице он занял второе место, а также из-за операции на спине пропустил стартовые соревнования. Еще два латвийских экипажа с пилотами Оскаром Киберманисом и Угисом Жалимсом заняли в Иглсе 8 и 17-е места.

Всего в Кубке мира по бобслею и скелетону предусмотрено восемь этапов, а чемпионат мира пройдет в феврале этого года, в немецком городе Кенигзее, куда он был перенесен из Сочи. Соревнования пройдут с 13 по 26 февраля.