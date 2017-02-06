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Звезда НБА Леброн Джеймс, выступающий за действующих чемпионов лиги "Кливленд Кавальерс" поделился своими впечатлениями после матча с "Нью-Йорк Никс", за который играет латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис, пишет Latvijas Avīze.

Джеймс сравнил латвийского центрового с полицейским на скоростном шоссе.

"Как только я входил в штрафную зону, я видел, что Порзиньгис собирается меня остановить, как патрульный полицейский на скоростном шоссе. Когда я подходил к кольцу, он готовился к блокшоту, так что иногда я не бросал, а искал своих партнеров", - сказал Джеймс.

Между тем, "Кливленд Кавальерс" одержали в этом матче победу со счетом 104:111, а Джеймс записал на свой счет 32 очка. Порзиньгис провел на площадке 29 минут и отличился 9 очками и 8 подборами.

Отметим, оформив дабл-дабл из 32 очков и 10 подборов, Джеймс стал самым молодым игроком в истории лиги, преодолевшим планку в 28 000 очков за карьеру. Это ему удалось сделать в возрасте 32 лет и 36 дней. Предыдущим рекордом владел Коби Брайант, добившийся такого результата в 33 года и 131 день.