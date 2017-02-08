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Журналист немецкой телекомпании ZDF Нильс Кабен сообщил в своем микроблоге в Twitter, что Тюмень лишили права проведения чемпионата мира по биатлону в 2021 году.

Tjumen wird nicht Ausrichter der WM 2021#tjumen #biathlonwm20121 #mclarenreport — Nils Kaben (@NKaben) February 8, 2017

Данное решение принял Международный союз биатлонистов (IBU) во время внеочередного заседания конгресса в среду, 8 февраля.

В четверг, 9 февраля, чемпионат мира по биатлону стартует в австрийском Хохфильцене.

Ранее вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Ивор Леготян заявил, что организация может лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира 2021 года из-за допингового скандала. Российские биатлонисты продолжат выступления на этапах Кубка мира и других международных соревнованиях.