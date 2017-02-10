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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не нанес ни одного броска в створ ворот в игре регулярного первенства НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (6:3).

Подобное случилось с хоккеистом впервые за последние 316 матчей лиги. В последний раз Овечкин не попадал в створ в марте 2013 года в матче с «Каролиной Харрикейнз».

В списке лучших снайперов регулярного чемпионата он делит четвертое место с Владимиром Тарасенко (26 голов), на четыре шайбы отставая от лидера гонки Сидни Кросби.