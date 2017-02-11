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В сети появилось видео примирительного рукопожатия россиянина Антона Шипулина и француза Мартена Фуркада. Ролик опубликован на канале RU HD 2017 в YouTube.

Это произошло после спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Конфликт у спортсменов случился 9 февраля во время смешанной эстафеты на мировом первенстве.