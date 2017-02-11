Антон Шипулин и Мартен Фуркад пожали друг другу руки (1)

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Спорт | 11 февраля 2017 года, 21:24

В сети появилось видео примирительного рукопожатия россиянина Антона Шипулина и француза Мартена Фуркада. Ролик опубликован на канале RU HD 2017 в YouTube.

Это произошло после спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене. Конфликт у спортсменов случился 9 февраля во время смешанной эстафеты на мировом первенстве.

Комментарии 1
ФУ, какая гадость!1 час назад
Фуркад даже пообещал выпить водки....
Как водку похабить лягушачьими лапками, хотя по русской традиции россияне должны ему набить морду, или что это за праздник, когда утром не стыдно и нечего вспомнить.
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