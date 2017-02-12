В США на теннисном матче исполнили гимн времен нацизма (5)

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Спорт | 12 февраля 2017 года, 16:05

Андреа Петкович

Ассоциация тенниса Соединенных Штатов принесла свои извинения после того, как на проходившем на Гавайях матче Кубка Федерации между командами США и Германии была исполнена старая версия германского гимна, которая начинается со слов "Германия превыше всего".

Исполнение гимна предваряло матч первого круга между Андреей Петкович, представлявшей Германию, и американкой Алисон Риске.

"Этот эпизод абсолютно возмутителен и оскорбителен, - заявила Петкович. - Это худшее, что со мной происходило, особенно на Кубке Федерации".

"Песня о Германии" стала официальным гимном Веймарской республики в 1920-х годах, однако после Второй мировой войны ее первый куплет со словами "Германия превыше всего" стал исключаться при исполнении германского гимна, который начинается теперь с третьего куплета во славу "единства, правосудия и свободы".

В заявлении американской теннисной ассоциации говорится, что она искренне сожалеет об исполнении старой версии гимна и приносит извинения спортсменам и болельщикам. В заявлении подчеркивается, что эта ошибка не повторится.

Кубок Федераций является крупнейшим международным командным соревнованием в женском теннисе. Матч между Петкович и Риске завершился победой американки со счетом 7-6, 6-2.

Источник: BBC Russian
Комментарии 5
Коловрат2 часа назад
Хм.. Ошибка ли ??? Сомневаюсь!!!
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Крик2 часа назад
Ну так, кто спонсировал Адика, тот его секретные документы и станцевал в конце войны, а за это можно даже и гимн их видимо иногда исполнять.
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каджич2 часа назад
Проведение всегда выносит на вид истину.Ничего не меняется в генотипе.просто он просыпается при определенных обстоятельствах.
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