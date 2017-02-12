В США на теннисном матче исполнили гимн времен нацизма (5)
Андреа Петкович
Ассоциация тенниса Соединенных Штатов принесла свои извинения после того, как на проходившем на Гавайях матче Кубка Федерации между командами США и Германии была исполнена старая версия германского гимна, которая начинается со слов "Германия превыше всего".
Исполнение гимна предваряло матч первого круга между Андреей Петкович, представлявшей Германию, и американкой Алисон Риске.
"Этот эпизод абсолютно возмутителен и оскорбителен, - заявила Петкович. - Это худшее, что со мной происходило, особенно на Кубке Федерации".
"Песня о Германии" стала официальным гимном Веймарской республики в 1920-х годах, однако после Второй мировой войны ее первый куплет со словами "Германия превыше всего" стал исключаться при исполнении германского гимна, который начинается теперь с третьего куплета во славу "единства, правосудия и свободы".
В заявлении американской теннисной ассоциации говорится, что она искренне сожалеет об исполнении старой версии гимна и приносит извинения спортсменам и болельщикам. В заявлении подчеркивается, что эта ошибка не повторится.
Кубок Федераций является крупнейшим международным командным соревнованием в женском теннисе. Матч между Петкович и Риске завершился победой американки со счетом 7-6, 6-2.