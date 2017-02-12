Спорт |

Сборная России по хоккею стала победителем Шведских игр, что позволило команде досрочно обеспечить победу в Евротуре сезона-2016/17. Последний раз национальная команда выигрывала это соревнование в 2013 году.

Сборная России, средний возраст которой на турнире в Гетеборге составил чуть более 22 лет, по ходу Шведских игр одержала победы над финнами (2:1), шведами и чехами (обе – по 4:2). Шведский этап был проведен впервые с 2014 года.

В предыдущих двух сезонах в рамках Евротура было только два полноценных этапа: финский Кубок Карьяла и российский Кубок Первого канала, и, кроме того, четыре сборные дополнительно проводили друг с другом по две встречи.

В состав сборной России на Шведские игры вошли восемь дебютантов: защитники Захар Арзамасцев, Дамир Мусин, форварды Алексей Кручинин, Максим Мамин, Артем Федоров, а также призеры последнего молодежного чемпионата мира вратарь Илья Самсонов, защитник Егор Рыков и форвард Кирилл Капризов. Единственным игроком старше 25 лет в составе оказался форвард "Сибири", бронзовый призер московского чемпионата мира Степан Санников, который ожидаемо и был назначен капитаном команды.

В Швецию главный тренер сборной России Олег Знарок взял 12 игроков, в ноябре ставших победителями Кубка Карьяла.

"Состав на Шведские игры — это повторение состава, который был у нас в ноябре, — сказал глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк. — Тогда никто не верил в молодую команду, а они одержали победу на турнире. Это неплохо, это говорит о том, что мы думаем не только о сегодняшнем дне, но и о будущем, что мы смотрим резерв".

Сборная России по итогам Шведских игр обеспечила себе победу в Евротуре (24 очка). Чехи занимают второе место с 12 баллам, третье место делят шведы и финны, набравшие по 9 баллов.

Заключительный этап Евротура в сезоне, чешский, пройдет в конце апреля. Первый матч турнира – между сборными России и Швеции – вынесен в Стокгольм.