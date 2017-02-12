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Мартен Фуркад

Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на чемпионате мира, который проходит в австрийском Хохфильцене, а латвийский биатлонист Андрей Расторгуев занял 37-е место.

Фуркад с одним промахом показал результат 30 минут 16,9 секунды. Серебро и бронза достались представителям Норвегии — вторым стал Йоханнес Бе (+22,8; три промаха), а третьим — Уле Эйнар Бьерндален (+25,6; один промах).

Представители Норвегии Йоханнес Бе и Уле Эйнар Бьерндален

В свою очередь, латвийский биатлонист Андрей Расторгуев, стартовавший в самом конце лучших 60-ти игроков, во время гонки допустил пять промахов, но тем не менее сумел подняться на 37-е итоговое место.

Андрей Расторгуев

Тем временем латвийская биатлонистка Байба Бендика в женской гонке преследования, которая также прошла в Хохфильцене в воскресенье, заняла 27 место.

Байба Бендика

Первое место досталось немецкой биатлонистке Лауре Дальмайер, второй стала Дарья Домрачева из Белоруссии, а тройку лидеров замкнула чешская биатлонистка Габриэла Коукалова.

Лаура Дальмайер

Дарья Домрачева

Габриэла Коукалова