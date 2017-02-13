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Латвийский Олимпийский комитет (ЛОК) получил официальное приглашение от Международного Олимпийского комитета (МОК) принять участие в Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане.

По традиции, за год до Олимпийских игр МОК рассылает всем государствам-участникам официальные приглашения участвовать в Олимпиаде. На этот раз президент МОК Томас Бах разослал приглашения в начале февраля, так как Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Напомним, что Пхенчхан был избран столицей Игр на 123-й сессии Международного олимпийского комитета в южноафриканском Дурбане. Он обошел европейских конкурентов в лице немецкого Мюнхена и французского Анси, получив заслуженную награду за свою настойчивость. Этот город выдвигал заявку на проведение игр уже в третий раз, дважды доходил до финального голосования, но неизменно терпел поражение.