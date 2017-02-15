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Звезда латвийского баскетбола, форвард клуба НБА «Нью-Йорк Никс» Кристап Порзиньгис пообещал жениться только на латвийской девушке. Об этом в интервью журналу Mājas Viesis рассказала бабушка спортсмена Антония Трумсиня.

В данный момент Порзиньгис зарабатывает в НБА более четырех миллионов долларов в год. Спортивные эксперты утверждают, что в будущем его оклад может достигнуть 20 миллионов долларов, пишет издание. Большие деньги и заключение крупных контрактов может отрицательно сказаться на карьере Порзиньги, как это случилось с Андрисом Биедриньшем, отмечает журнал. Между тем, его бабушка считает, что деньги Кристапа не испортят.

«Он с детства посвятил себя баскетболу. Когда он был маленьким, у нас дома к двери были приделана корзина, и он уже тогда начал бросать мяч в кольцо», - сказала Антония.

Она верит, что по завершении карьеры Кристап вернется на родину.

«Когда привык к Латвии, трудно ее покинуть», - отметила Антония, вспомнив обещание Кристапа о том, что он будет искать латвийскую невесту, а не американку.

28 октября 2015 года Кристапс Порзингис дебютировал в НБА за «Никс» в победном матче против «Милуоки Бакс», где набрал 16 очков и сделал 5 подборов. 2 ноября в проигранном матче против «Сан-Антонио Спёрс» он сделал первый дабл-дабл в НБА из 13 очков и 14 подборов. 17 ноября в победном матче против «Шарлотт Хорнетс» Кристапс впервые набрал в НБА 29 очков, к которым добавил 11 подборов.

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