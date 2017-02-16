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Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) заявила, что российские легкоатлеты после перепроверки допинг-проб с Олимпийских игр 2008 и 2012 годов обязаны вернуть 23 медали, сообщает ТАСС.

На данный момент награду вернул только бегун Антон Кокорин. "ВФЛА отмечает данный поступок Антона Кокорина и призывает спортсменов, которые обязаны вернуть олимпийские медали и атрибутику в Международный олимпийский комитет, последовать его примеру", - говорится в заявлении.

ВФЛА напоминает, что спортсмены, отказавшиеся сдать медали, не войдут в состав сборной России.

Международный олимпийский комитет (МОК) вынес решения в отношении 19 российских легкоатлетов. Спортсмены, нарушившие антидопинговые правила, а также все участники эстафет, в составе которых были уличенные в употреблении допинга атлеты, обязаны вернуть медали.