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Аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси пытается убедить главного тренера английского "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу вернуться в испанский клуб. Об этом сообщает газета The Sun.

Издание отмечает, что аргентинец связался с Гвардиолой после поражения "Барселоны" от французского "Пари Сен- Жермен" со счетом 0:4 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Месси считает, что нынешний главный тренер испанцев Луис Энрике негативно влияет на игру команды, и рассчитывает, что Гвардиола вернется в клуб.

Гвардиола тренировал "Барселону" в период с 2008 по 2012 год, за это время клуб трижды стал чемпионом Испании, дважды - обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды становился победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.