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Латвийские бобслейные экипажи-двойки под управлением Оскара Мелбардиса и Оскара Киберманиса после первого дня чемпионата мира в Кенигзее занимают соответственно пятое и шестое места.

Убедительным лидером после первого дня соревнований является экипаж немца Франческо Фридриха, которому двойка Мелбардиса уступает 0,77 секунды, а Киберманиса - 0,83 секунды.

Еще один латвийский экипаж под управлением Угиса Жалимса после первого дня соревнований занимает 15-ю позицию.

Два последних заезда бобслеисты проведут в воскресенье.

В прошлом году чемпионат мира выиграл Франческо Фридрих, а среди латвийских пилотов лучшим был Мелбардис, занявший пятое место.

Напомним, изначально ЧМ по бобслею должен был проходить в Сочи, но место проведения было изменено в декабре 1016 года, так как сборные Латвии и Южной Кореи по скелетону объявили о бойкоте чемпионата мира в Сочи, австрийская федерация бобслея и скелетона также не исключила такой возможности.

Федерации заявляли, что приняли такие решения после обнародования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в котором Россия вновь обвиняется в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также о намерении бойкотировать сочинский турнир заявляли в сборной США.