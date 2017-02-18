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Латвийский скелетонист Томас Дукурс дисквалифицирован за использование запрещенного спортинвентаря, сообщает пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Инвентарь, который использовал спортсмен, содержал детали из запрещенных материалов, пишет sputniknewslv.com.

Как сообщил тренер и отец спортсмена Дайнис Дукурс, Томасс дисквалифицирован с седьмого этапа Кубка мира.

"Но мы примем участие в ЧМ по бобслею", - отметил он.

Результат Томаса Дукурса (четвертое место) на этапе Кубка мира в Австрии был аннулирован.

Спортивный обозреватель Михаил Шахназаров отметил, что Томас и Мартин Дукурсы по праву считаются сильнейшими скелетонистами Латвии. Их отец Дайнис, в прошлом бобслеист, тренирует братьев и занимается производством саней.

Шахназаров в интервью Sputnik заявил, что Дукурсы, безусловно, выдающиеся спортсмены, однако их выступления против российских спортсменов не сыграли им на руку.

"Спортсмены, которые гоняются на биатлонах или выходят на лед, должны заниматься своим делом. Когда они начали комментировать допинговые скандалы с российскими спортсменами, начались неприятные для семьи Дукурсов моменты", — рассказал спортивный обозреватель.

Международная федерация бобслея и скелетона после длительного разбирательства аннулировала результаты Томаса Дукурса, который на последнем этапе Кубка мира в австрийском Иглсе использовал инвентарь, содержащий детали из запрещенных материалов, и пришел четвертым.

"Технический допинг — это использование запрещенных приемов, вроде облегчения саней, — объяснил Шахназаров. — В хоккее измеряют загиб клюшки, который не должен быть больше определенного угла. Загнули больше — получите штраф. Если речь идет о скелетоне, то следят за тем, чтобы лезвия были подготовлены надлежащим образом".

Как ранее писал портал Mixnews, в немецком Кенигзее сейчас проходит ЧМ по бобслею. Напомним, изначально ЧМ по бобслею должен был проходить в Сочи, но место проведения было изменено в декабре 1016 года, так как сборные Латвии и Южной Кореи по скелетону объявили о бойкоте чемпионата мира в Сочи, австрийская федерация бобслея и скелетона также не исключила такой возможности.

Федерации заявляли, что приняли такие решения после обнародования второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена, в котором Россия вновь обвиняется в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Также о намерении бойкотировать сочинский турнир заявляли в сборной США.