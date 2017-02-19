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Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис, выступающий за "Нью-Йорк Никс", стал победителем конкурса мастерства, который прошел в рамках Звездного уик-энда НБА в Новом Орлеане.

В первом раунде 21-летний Порзиньгис обыграл ДеМаркуса Казинса, во втором – Николу Йокичу, а в финале - Гордона Хэйворда.

Форвард "Индианы" Гленн Робинсон III стал победителем конкурса данков, обыграв в финале Деррика Джонса-младшего из "Финикса" со счетом 94:87.

Защитник "Хьюстона" Эрик Гордон победил разыгрывающего "Кливленда" Кайри Ирвинга в овертайме конкурса 3-очковых бросков со счетом 21:18.