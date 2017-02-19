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Латвийская команда в воскресенье в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту в южнокорейском Пхенчхане завоевала бронзовую медаль.

В эстафете участвовали Улла Зирне, Кристер Апарйодс, двойка Андриса и Юриса Шицсов.

Латвийская команда показала результат 2 минуты 29,612 секунды, уступив победителям соревнований немцам 0,493 секунды. Второе место заняли австрийские саночники.

В целом в эстафете участвовали 14 команд.