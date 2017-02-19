Латвийские саночники завоевали бронзу на этапе Кубка мира (1)
Спорт | 19 февраля 2017 года, 16:57
Латвийская команда в воскресенье в эстафете на этапе Кубка мира по санному спорту в южнокорейском Пхенчхане завоевала бронзовую медаль.
В эстафете участвовали Улла Зирне, Кристер Апарйодс, двойка Андриса и Юриса Шицсов.
Латвийская команда показала результат 2 минуты 29,612 секунды, уступив победителям соревнований немцам 0,493 секунды. Второе место заняли австрийские саночники.
В целом в эстафете участвовали 14 команд.
Хе-хе, бесконтрольный допинг пробивает дорогу к подиуму?? Вашу "честность" "отметят" в истории.
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