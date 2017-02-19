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Российский тренер Ринат Билялетдинов может возглавить юрмальский "Спартак", однако не торопится с выбором места работы в пользу латвийского клуба, потому что там в скором времени может смениться владелец. Об этом специалист сообщил ИТАР-ТАСС.

Ранее Билялетдинов вел переговоры с латвийским клубом и ездил в расположение команды для "ознакомления с ситуацией".

"Было предложение возглавить команду, но с оговорками о смене владельца клуба. Сами понимаете, новое руководство по- другому может смотреть на игроков и тренерский штаб, поэтому мы пока не торопимся. Где-то до конца февраля должны определиться, потому что совсем скоро начинается сезон, но присоединиться к команде никогда не поздно", - сказал Билялетдинов.

"Пока ничего не знаю, там сложный период, есть определенные юридические моменты, которые они решают. Я только помог им, дал консультацию, потому что они остались без тренера. Им интересна Лига чемпионов, я дал согласие помочь в тренировочном процессе, особенно по работе с молодежью. Оказал им помощь, а дальше уже у меня есть дела, и у них", - добавил российский специалист.

В сезоне-2016 "Спартак" из Юрмалы стал чемпионом Латвии. Сезон-2017 стартует в марте. "Спартак" в первом туре сыграет с рижским РФШ 11 марта.