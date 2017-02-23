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Лыжник из Венесуэлы Адриан Солано не смог завершить квалификационную гонку на 10 километров на чемпионате мира по лыжным видам спорта в финском городе Лахти. Видео с лучшими моментами забега спортсмена разместил пользователь Sopel в YouTube.

По ходу дистанции Солано постоянно падал, демонстрировал специфическую технику, а затем сошел с дистанции на отметке 6,1 километра. В этот момент отставание от лидера составляло более 38 минут. Выступление венесуэльца вызвало у зрителей смех, многие поддержали его аплодисментами.

Eurosport сравнил Солано с Чарли Чаплиным.

"Официальный кандидат на лучшее видео 2017 года", — шутит Giulia Cicchine в Twitter.

"Надеюсь, вы во время своих лыжных прогулок не так плохи, как этот парень", — пишет Ник Уоррен.

Как сообщает Би-би-си, Солано до этой гонки действительно ни разу не вставал на лыжи и не катался на снегу, тренируясь только "на колесах".

По его словам, он должен был месяц тренироваться на снегу в Скандинавии, однако из-за проблем с полицией не смог добраться до места назначения вовремя.

"Когда я приехал в Париж 19 января, я объяснил, что еду в Швецию на тренировки. Они не поверили, что я венесуэльский лыжник", — рассказал он AFP.