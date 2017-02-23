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17-летний футболист «Барселоны» Хорди Мбула осуществил яркий гол в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА с дортмундской «Боруссией».

Футболист эффектными финтами обыграл двух соперников и отправил мяч в дальний угол ворот немецкого клуба. Встреча в итоге завершилась со счётом 4:1.

Ранее пользователи соцсетей назвали гол игрока «Монако» Радамеля Фалькао в ворота «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов потрясающим.