В соцсетях восхитились голом 17-летнего футболиста "Барселоны"
Спорт | 23 февраля 2017 года, 19:42
17-летний футболист «Барселоны» Хорди Мбула осуществил яркий гол в матче 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА с дортмундской «Боруссией».
Футболист эффектными финтами обыграл двух соперников и отправил мяч в дальний угол ворот немецкого клуба. Встреча в итоге завершилась со счётом 4:1.
WOW: 17 year-old @FCBarcelona wonderkid Jordi Mboula with an unbelievable goal. pic.twitter.com/o5xgCv01uK— SPORF (@Sporf) 23 февраля 2017 г.
Ранее пользователи соцсетей назвали гол игрока «Монако» Радамеля Фалькао в ворота «Манчестер Сити» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов потрясающим.
Источник: Russia Today