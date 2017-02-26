Мартин Дукурс стал пятикратным чемпионом мира (3)

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Спорт | 26 февраля 2017 года, 13:01

Ведущий скелетонист мира и Латвии Мартин Дукурс пятый раз в карьере и третий год подряд становится чемпионом мира на соревнованиях в германском Кенигзее.

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Общий результат Мартину Дукурса по итогам всех заездов оказался равен 3 минутам 23,48 секунды. Вторым стал Аксель Юнгк (ФРГ), а бронзовую медаль завоевал Никита Трегубов (Россия). В свою очередь, олимпийский чемпион Александр Третьяков стал четвертым, отстав от победителя на 0,73 секунды.

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Комментарии 3
Ainara dirsa39 минут назад
Ainar tu esi lohs? pri cem te ir kremla? vnk apsveic Dukuru un aizver savu nacistu muti idiots
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Ъ40 минут назад
Заметь твоего сранного дуркуса никто голословно не обвиняет в применении запрещенных препаратов,ну выиграл и выиграл,это спорт.
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Ainar1 час назад
He he , Kremļa suņi un Dukuru nelabvēļi nerēja pietiekami skaļi. APSVEICAM DUKURU !
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