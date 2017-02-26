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Ведущий скелетонист мира и Латвии Мартин Дукурс пятый раз в карьере и третий год подряд становится чемпионом мира на соревнованиях в германском Кенигзее.

Общий результат Мартину Дукурса по итогам всех заездов оказался равен 3 минутам 23,48 секунды. Вторым стал Аксель Юнгк (ФРГ), а бронзовую медаль завоевал Никита Трегубов (Россия). В свою очередь, олимпийский чемпион Александр Третьяков стал четвертым, отстав от победителя на 0,73 секунды.