Мартин Дукурс стал пятикратным чемпионом мира (3)
Спорт | 26 февраля 2017 года, 13:01
Ведущий скелетонист мира и Латвии Мартин Дукурс пятый раз в карьере и третий год подряд становится чемпионом мира на соревнованиях в германском Кенигзее.
Общий результат Мартину Дукурса по итогам всех заездов оказался равен 3 минутам 23,48 секунды. Вторым стал Аксель Юнгк (ФРГ), а бронзовую медаль завоевал Никита Трегубов (Россия). В свою очередь, олимпийский чемпион Александр Третьяков стал четвертым, отстав от победителя на 0,73 секунды.
Ainar tu esi lohs? pri cem te ir kremla? vnk apsveic Dukuru un aizver savu nacistu muti idiots
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Заметь твоего сранного дуркуса никто голословно не обвиняет в применении запрещенных препаратов,ну выиграл и выиграл,это спорт.
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He he , Kremļa suņi un Dukuru nelabvēļi nerēja pietiekami skaļi. APSVEICAM DUKURU !
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