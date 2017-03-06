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Легендарный латвийский защитник Сандис Озолиньш все же не будет работать в составе Латвийской хоккейной сборной, пишет Kasjauns со ссылкой на Diena.

По данным издания, Латвийская федерация хоккея была вынуждена Озолиньшу отказать, так как ее не устроили его финансовые запросы. Сколько за свою работу хотел получать Озолиньш, не сообщается.

В феврале сборная Латвии под руководством нового главного тренера Боба Хартия провела первые тренировки. Тогда тренер сказал, что для местной звезды хоккея присмотрено место в сборной.

Сам 44-летний Озолиньш в этом сезоне стал одним из помощником главного тренера рижского "Динамо" Нормунда Сейейа. В свое время он, как хоккеист под руководством Хартия играл в клубе Колорадо "Avalanche" в НХЛ.

Тем временем, сам Озолиньш в разговоре с порталом Sportacentrs.com указал, что про деньги никакого разговора с руководством сборной Латвии не было.

"У меня не было никакого разговора с руководством ЛХФ о конкретных должностях и каких-либо условиях работы в Латвийской сборной", - сказал Озолиньш, комментируя ситуацию.

Он не скрывал, что встречался с генеральным секретарем организации Виестурсом Козиолсом, однако разговор не привел ни к какой конкретике, ни к теме о деньгах. Пока более подробных комментариев Сандис давать не захотел.

Озолиньш заявил о завершении карьеры хоккеиста в 2014 году. В тот момент он являлся капитаном "Динамо". Кроме того, именно в сезоне 2013/2014 годов клуб последний раз участвовал в розыгрыше Кубка Гагарина.

Сразу после завершения карьеры Озолиньш заявил об уходе в политику, однако позднее отказался от этой идеи.