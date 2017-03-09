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"Барселона" одержала победу над "ПСЖ" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Барселоне на стадионе "Камп Ноу" и закончилась со счётом 6:1.

"Барселона" стала первой в футбольной истории командой, которая прошла дальше в плей-офф Кубка европейских чемпионов/Лиги чемпионов после поражения со счётом 0:4 в первом матче.

Уже на 3-й минуте матча Луис Суарес вывел каталонцев вперёд, головой точно пробив по пустым воротам после неудачной игры Кевина Траппа. В конце первого тайма Андрес Иньеста у лицевой сыграл пяткой во вратарскую, дезориентировав Траппа, который отбил мяч в колено Лейвину Курзава, от которого сфера отлетела в ворота.

В начале второй половины игры Неймар заработал пенальти, который реализовал Лионель Месси, но на 62-й минуте Эдинсон Кавани забил важнейший гостевой гол для "ПСЖ", после которого "Барселоне" нужно было отличаться ещё трижды.

За две минуты до конца основного времени Неймар отправил мяч в ворота со штрафного удара, а на 91-й минуте бразилец реализовал пенальти за фол против Луиса Суареса. На 95-й минуте Серхи Роберто забил шестой гол, который вывел "Барселону" в 1/4 финала ЛЧ после поражения в Париже со счётом 0:4.