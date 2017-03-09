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"Ростов" на своем поле сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент "Ленты.ру".

Встреча прошла в четверг в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 1:1. В первом тайме вперед вышли гости после точного удара Генриха Мхитаряна (35 минута). Ростовчане отыгрались на 53-й минуте, отличился Александр Бухаров.

Ответный поединок состоится на арене "Олд Траффорд" в Манчестере 16 марта.