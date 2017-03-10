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«Барселона» и «Реал» впервые за 35 лет сыграют между собой за пределами Испании, сообщает AS. Встреча состоится 29 июля 2017 года в Майами на стадионе Hard Rock Stadium в рамках традиционного предсезонного турнира International Champions Cup. Ожидается, что в соревнованиях также примут участие туринский «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

В последний раз каталонский и мадридский клубы встречались за границей в 1982 году. Тогда в матче, состоявшемся в Венесуэле, со счетом 1:0 победил «Реал». Единственный гол забил будущий тренер мадридского клуба Висенте дель Боске.

В нынешнем сезоне в турнирной таблице чемпионата Испании после 26 туров лидирует «Барселона», набравшая 60 очков. «Реал» отстает от каталонцев на один балл, но имеет игру в запасе. На третьем месте — «Севилья» (56 очков).

На этой неделе «Реал» и «Барселона» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов. На следующей стадии турнира они могут встретиться друг с другом. Жеребьевка состоится в следующую пятницу, 17 марта.

Обе встречи «Реала» и итальянского «Наполи» завершились со счетом 3:1 в пользу мадридцев. В ответном матче в Неаполе два мяча в ворота хозяев были забиты после ударов защитника сборной Испании Серхио Рамоса, замыкавшего подачи с углового.

«Барселона» в ответном матче дома разгромила «Пари Сен-Жермен» (6:1). Каталонцы стали первым клубом в истории еврокубков, пробившимся в следующий раунд плей-офф после выездного поражения в первом матче со счетом 0:4. При этом в концовке ответной встречи «Барселона» забила три гола за 7 минут 16 секунд.