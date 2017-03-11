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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев побил рекорд бывшего вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина по числу матчей без пропущенных мячей, сыгранных в отечественных чемпионатах. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Рекорд был установлен после встречи ЦСКА с «Томью» в рамах 19-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Матч завершившаяся победой армейцев со счетом 4:0 и стал для Акинфеева 161-м по счету, сыгранным «всухую». По этому показателю он обошел Льва Яшина, который 160 раз не позволял «распечатывать» ворота «Динамо».

Ранее, 3 декабря 2016 года, Акинфеев стал абсолютным рекордсменом России по количеству проведенных за карьеру матчей без пропущенных голов. По итогам встречи в рамках 17-го тура РФПЛ с екатеринбургским «Уралом» голкипер записал на свой счет 253-й «сухой» матч. По этому показателю он обошел бывшего вратаря «Спартака» Рината Дасаева, который за свою карьеру провел 252 игры без пропущенных голов. Ранее Игорь Акинфеев вошел в пятерку лучших вратарей групповой стадии Евро-2016.