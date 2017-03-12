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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин не сумел забросить шайбу в девятом матче подряд и повторил свой антирекорд результативности. Об этом сообщает ТАСС.

В воскресенье, 12 марта, «Вашингтон» уступил на выезде «Лос-Анджелес Кингс» со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Эта встреча стала 17-й подряд, в которой россиянин не смог забросить шайбу в равных составах, что также является личным антирекордом.

Последний раз 31-летний хоккеист не мог отличиться в девяти встречах кряду в сезоне-2008/09. В текущем сезоне на счету Овечкина 55 очков (27 шайб и 28 результативных передач) в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

26 февраля Овечкин провел 900-й матч в НХЛ. Всего за «Вашингтон» он набрал более 1200 очков и является третьим бомбардиром в истории Национальной хоккейной лиги.