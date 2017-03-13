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Полузащитник «Лиона» и сборной Голландии Мемфис Депай забил мяч ударом с середины поля во встрече чемпионата Франции против «Тулузы». Видео взятия ворот разместил пользователь OzzuzsFm2 в YouTube.

Встреча, прошедшая в Лионе, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. Голландец стал автором последнего гола в матче на 82-й минуте. Он сумел перебросить голкипера «Тулузы» Альбана Лафона, который далеко вышел из ворот.