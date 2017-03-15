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В прошлом году в Латвии был установлен рекорд по пойманным на допинге спортсменам, сообщает антидопинговый отдел Латвийского центра спортивной медицины.

Как свидетельствуют распространенные центром данные, в 2016 в Латвии у 11 спортсменов были обнаружены положительные пробы на допинг. Девять из них являются обладателями латвийских паспортов, а остальные представляли Эстонию и Литву. До сих пор исторический максимум был достигнут в 2014 году, когда на этом нарушении попались 8 спортсменов.

По словам руководителя Антидопингового отдела Латвийского центра спортивной медицины Гатиса Беркиса, чаще всего проблемы с допингом возникают у бодибилдеров и пауэрлифтеров.

В общей сложности с 1993 года проблемы с допингом были выявлены у 51 спортсмена.

В декабре 2016 года на употреблении допинга были пойманы два пауэрлифтера - Марис Осис и Робертс Димантс. В анализах Димантса констатированы запрещенные препараты станазол и метадин, а у Ошса - целый "коктейль" запрещенных препаратов - индапамин, остарин, тренболон, метандиенон, болденон и нандролон. Оба спортсмена были дисквалифицированы на четыре года до 4 марта 2021 года.

Комментируя большое число попавшихся на допинге спортсменов, руководитель антидопингового отдела Латвийского центра спортивной медицины Гатис Бергис указал, что именно пауэрлифтинг или бодибилдинг - одни из самых рискованных видов спорта, где спортсмены нередко не проходят допинговый контроль.

Еще несколько лет назад, когда в Латвии были пойманы восемь нарушителей антидопинговых правил, бывшая руководитель антидопингового отдела Лиена Козловска указала, что в плане нарушения антидопинговых правил Латвия является одной из самых "грязных" стран в мире.