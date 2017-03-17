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Сегодня, 17 марта, в корейском Пхенчхане стартовал финальный этап сезона-2016/17 в розыгрыше Кубка мира по бобслею и скелетону и определились победители у скелетонистов. У женщин выиграла немка Жаклин Леллинг, а в конкуренции мужчин восьмой год подряд сильнейшим стал Мартин Дукурс.

В соревнованиях мужчин главными претендентами на победу в сезоне оставались двое — латвиец Мартин Дукурс и хозяин трассы Сунбин Юн. В общем зачете их разделяло 24 балла. Это означало, что Дукурс мог выиграть восьмой Хрустальный глобус в карьере, даже в случае победы корейца, но при это должен был занять в Пхенчхане место не ниже второго.

Общий зачет

Мартинс Дукурс (Латвия) – 1662 Юн Сунбин (Южная Корея) – 1623 Александр Третьяков (Россия) – 1454 Аксель Юнгк (Германия) – 1448 Кристофер Гротгер (Германия) – 1417 Томасс Дукурс (Латвия) – 1410

Напомним, 26 февраля, Мартин Дукурс в пятый раз выиграл титул чемпиона мира. На сегодня он является самым титулованным скелетонистом в мире. Помимо пяти титулов чемпиона мира, в его активе восемь побед на чемпионатах Европы, но пока ни разу не становился олимпийским чемпионом. В 2010 году он проиграл золото канадцу Джону Монтгомери, а 2014-м в Сочи уступил россиянину Александру Третьякову. Последнюю ставку Мартин теперь делает на Игры-2018 в корейском Пхенчхане.