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Заслуженный тренер России по хоккею, многократный чемпион СССР Сергей Гимаев скончался на 63-м году жизни во время матча ветеранов в Туле, сообщил агентству "Р-Спорт" олимпийский чемпион 1988 года Илья Бякин.

"Мы находимся еще в Туле. Вроде все нормально было, ничего не предвещало. Сергей Гимаев ушел с игры в раздевалку, он до конца не доиграл матч. Стало плохо ему, все произошло быстро. По предположительной версии, оторвался тромб. Очень жаль, ужас просто. Насколько мне известно, завтра в Москву повезут тело", - сказал Бякин.

За свою карьеру Гимаев выступал за СКА (Куйбышев), московский ЦСКА и петербургский СКА. Всего в чемпионатах СССР сыграл 305 матчей и забросил 45 шайб.

В составе ЦСКА Гимаев выигрывал чемпионат СССР, Кубок СССР и Кубок европейских чемпионов. Последние годы он работал комментатором на телевидении.