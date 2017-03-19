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Хоккеист НХЛ попал шайбой в лицо болельщику через отверстие для камеры. Инцидент произошел в время матча регулярного сезона «Детройт» - «Колорадо».

Защитник клуба НХЛ Colorado Франсуа Бошмен во время матча НХЛ против Detroit сделал неудачный бросок шайбы, в результате чего снаряд пролетел через крошечное отверстие для камеры в стекле и угодил прямо в лицо одному из болельщиков.

Мужчине немедленно оказали первую медицинскую помощь. Он поучил незначительные травмы и смог досмотреть матч, в котором Detroit разгромил Colorado со счетом 5:1.