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35-летнего бойца спортивных организаций UFC и Bellator Джона Коппенхавера признали виновным в жестоком избиении бывшей подруги, порнозвезды Кристи Мак.

Инцидент произошел еще в 2014-м, однако следственные работы завершились только сейчас. Известному спортсмену грозит пожизненный срок, сообщает NY Daily News.

В 2014 году Коппенхавер, вскоре после избиения официально сменивший имя на War Machine (Военная машина), застукал свою девушку в постели с любовником Кори Томасом. Сначала спортсмен избил мужчину, а затем несколько часов наносил увечья Кристи Мак.

Коппенхавер нанес своей возлюбленной множественные травмы черепа, сломал ей нос, выбил зубы. Кроме того, в результате сильных ударов у порноактрисы оказалась разорвана печень.

Позже, придя в себя в больнице, Мак опубликовала фотографии своих жутких синяков и шрамов. Женщина подала на Коппенхавера в суд.

Адвокат бойца сначала пытался доказать, что серьезные травмы были нанесены Кристи в результате жесткого секса, который практиковала пара, однако власти признали спортсмена виновным по 29 из 34 пунктов обвинения.

Боец может никогда не выйти из тюрьмы. Приговор ему вынесут 5 июня в Лас-Вегасе.