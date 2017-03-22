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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче НХЛ против «Баффало Сейбрз» забросил шайбу, держа клюшку одной рукой, а в концовке встречи лишился двух зубов.

На последней минуте первого периода, когда «Питтсбург» играл в большинстве, Кросби получил шайбу в своей зоне, обыграл защитников и одной рукой отправил шайбу в верхний угол ворот «Баффало».

В самом конце матча, когда до его окончания оставалось меньше полутора минут, Кросби выбили два зуба. Нападающий «Баффало» Эвандер Кейн ударил его по лицу высоко поднятой клюшкой.

При этом отмечается, что в первом периоде от коварного удара канадского лидера пострадал форвард «Клинков» Райан О'Райлли, который получил клюшкой между ног. Судьи оставили этот эпизод без внимания, и Кросби удален не был.

GIF: Crosby takes a stick to the teeth from Evander Kane. pic.twitter.com/Td7v5Fjnj2 — Benstonium (@Benstonium) 22 марта 2017 г.

Матч, проходивший на домашней площадке «Баффало», завершился победой «Питтсбурга» со счетом 3:1.

Сидни Кросби считается лучшим хоккеистом мира. В составе «Питтсбурга» он дважды выиграл Кубок Стэнли. В победном сезоне 2015–2016 годов Кросби признали самым ценным игроком плей-офф.

Вместе со сборной Канады Кросби дважды становился олимпийским чемпионом. На Олимпиаде в Сочи он был капитаном национальной сборной.

Источник: Meduza