Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче НХЛ против «Баффало Сейбрз» забросил шайбу, держа клюшку одной рукой, а в концовке встречи лишился двух зубов.

На последней минуте первого периода, когда «Питтсбург» играл в большинстве, Кросби получил шайбу в своей зоне, обыграл защитников и одной рукой отправил шайбу в верхний угол ворот «Баффало».

MUST. WATCH.



(Over and over and over) pic.twitter.com/TCUrLiRQwB