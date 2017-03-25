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28-летний ирландец Шеймус Коулман получил тяжелейшую травму в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года против Уэльса (0:0).

Инцидент случился на 69-й минуте матча, когда защитник валлийцев Нил Тэйлор совершил грубейший подкат и сломал ногу Коулману.

Нога последнего буквально повисла на сухожилиях — и британские телевизионщики даже не стали давать видеоповтор, настолько зловеще выглядела картинка с некоторых ракурсов.

Коулмана вынесли с поле на носилках и в кислородной маске. Тэйлор получил прямую красную карточку и тоже отправился в подтрибунное помещение.

После матча главный тренер сборной Уэльса, однофамилец пострадавшего Крис Коулман принёс извинения ирландской сборной за поступок своего подопечного и заявил, что скрестил пальцы за здоровье капитана соперников.

Тренер подчеркнул, что защитник Нил Тэйлор находится в подавленном состоянии.

"Сейчас важнее всего здоровье игрока, – подчеркнул Коулман. – Ситуация ужасная, нам очень жаль, что это произошло. Тэйлор подавлен после матча. Он не такой игрок, но стык был очень жесткий. Все наши мысли сейчас с Коулманом", - сказал.

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В группе D отборочного турнира ЧЕ-2018 Ирландия и Уэльс сохранили соответственно второе и третье места. Лидируют сербы.