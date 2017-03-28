Спорт |

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, занимающий вторую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов мира, может быть дисквалифицирован на один матч отборочного турнира ЧМ-2018 из-за оскорбления арбитра, сообщает «Спорт-экспресс».

ФИФА начала расследование в отношении Месси, который подозревается в оскорблении бокового арбитра в матче отборочного турнира чемпионата мира со сборной Чили. В этом матче нападающий стал автором единственного гола. После игры в ходе разговора с судьей Месси в грубой форме оскорбил как самого собеседника, так и его мать.

Ассоциация футбола Аргентины уже опровергла обвинения в адрес Месси. Бразильская бригада арбитров, обслуживавшая матч, также не подтвердила факта нанесения оскорблений. Однако у ФИФА всё равно остаётся право дисквалифицировать игрока даже без показаний со стороны судей.

Если вина Месси будет доказана, он пропустит предстоящий отборочный матч Аргентины против Боливии.