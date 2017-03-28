Спорт |

В последние выходные марта в Национальном госпитале Исландии было зафиксировано необычно большое число новорождённых и рекордный объём использованных эпидуральных средств — этот вид анестезии, при котором обезболивающая инъекция ставится в спинной мозг, распространён во время родовспоможения. Об этом сообщает британская Independent со ссылкой на исландские издания.

Один из дежурных врачей, принимавших роды, отметил, что бум рождаемости начался через девять месяцев после того, как сборная Исландии во время Чемпионата Европы-2016 одержала победу над англичанами и впервые в истории вышла в ¼ финала.

Несмотря на последовавший проигрыш в матче с Францией, исландские футболисты тогда стали не только национальными героями, но и фаворитами многих поклонников футбола по всему миру. Например, за них активно болели в России, а спортивный сайт Sports.ru даже запустил сервис по преобразованию российских имён в исландские.

В июле 2016 года в Рейкъявике футболистов встречали, по разным данным, от 10 до 30 тысяч фанатов.

Источник: tjournal.ru