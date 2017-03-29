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«Барселона» на своем официальном сайте опубликовала сообщение с возмущением решением Международной федерации футбола (ФИФА) дисквалифицировать нападающего каталонцев и национальной команды Аргентины Лионеля Месси на четыре матча за сборную и оштрафовать его на 10 тыс. швейцарских франков.

Данным санкциям футболист был подвергнут за якобы оскорбление судьи в ходе матча отбора чемпионата мира – 2018 между Аргентиной и Чили.

«Барселона» выражает свое удивление и возмущение по поводу действий дисциплинарного комитета ФИФА, наложившего дисквалификацию на Месси после матча между Аргентиной и Чили. Клуб считает, что дисквалификация на четыре матча является несправедливой и совершенно непропорциональной.

Наконец, «Барселона» хочет выразить свою поддержку Лео, который является примерным игроком с точки зрения поведения, как на поле, так и вне его», — отмечается в сообщении сине-гранатовых.